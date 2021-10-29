EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Ekim

Amerika Başkanı Joe Biden G-20 Zirvesi için gittiği Roma’da Papa ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüştü. ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Glasgow’daki İklim Zirvesi sırasında yapacakları ikili görüşme öncesinde ilişkilerdeki durumu ve beklentileri, Washington’da Türkiye’yi yakından takip eden isimlerden biri olan eski Kongre üyesi Robert Wexler değerlendirdi. Amerika Dışişleri Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yazılı açıklama yayınladı. Corona salgınında son...
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