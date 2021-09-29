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EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Eylül

29.09.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da hükümetin kısmen kapanmasının önüne geçecek yasa tasarısı için zaman daralıyor. Perşembe gece yarısına kadar uzlaşı sağlanmazsa 1 milyondan fazla federal hükümet çalışanını etkileyecek son derece yüksek maliyetli kapanma söz konusu. Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi sırasında yaşanan kargaşa Temsilciler Meclisi gündemindeydi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ifade verdi. Amerika’da vaka sayıları azalırken, can kayıpları artıyor. Video paylaşım platformu YouTube aşı karşıtı tüm...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Eylül


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