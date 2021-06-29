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EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Haziran

29.06.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden altyapı planını anlatmak için gittiği Wisconsin’de ekonomiyle ilgili önemli mesajlar da verdi. Biden ayrıca gündeminde tuttuğu seçim yasasıyla ilgili olarak uzman isimlerle görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken G-20 dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere İtalya’da. ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı’na yaklaşırken ülke içi ve dışı seyahatlerin artması bekleniyor. Amerikan havayolu şirketleri de kendilerini pandemi sonrası yeni döneme hazırlıyor....

EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Haziran


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