EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Kasım

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona virüsünün yeni varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor. Dünya alarmda. Sınırlarını kapatan ülke sayısı artıyor. ABD bir kara Cuma’yı daha geride bıraktı, satışlar beklenenden düşük kaldı. Ancak siber pazartesi satışlarına yönelik beklentiler daha yüksek. Bu satışlar Amerikan ekonomisi için önemli. Amerikan ekonomisindeki son durum ne ve Türk ekonomisi Amerika’dan bakıldığında nasıl görünüyor? New York’tan yatırım uzmanı Altan Ergün yanıtladı....
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