EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Temmuz

ABD’de aşı zorunluluğu gündemde. Başkan Joe Biden federal kurumlarda görevli çalışanlara aşı ya da test zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Aralarında Facebook ve Google’ın da dahil olduğu birçok özel şirket aşı zorunluluğu getirdi. Biden’ın 1 trilyon dolarlık altyapı paketine Senato’daki Cumhuriyetçiler’den de destek geldi. Asya ve Ortadoğu ülkelerine ziyaretlerini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “İran’la görüşmelerin sonsuza kadar devam etmeyeceği” uyarısında bulundu. ABD...
Okuyucu Yorumları 0 yorum