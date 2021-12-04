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EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Aralık

04.12.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de omicron varyantının görüldüğü eyalet sayısı artıyor. Uzmanlar da, mevcut bulaşma oranının tespit edilenin üzerinde olduğu düşüncesinde. Vaka artışlarından bu yana aşılama oranlarının da yükseldiği gözlendi. BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Omicron varyantına karşı ellerindeki aşıyı uyarlayabileceklerini açıkladı. Corona salgını Amerikan ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Kasım ayında istihdam oranı beklentilerin altında kaldı. Türkiye’de yaşanan kur krizine...


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