EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Aralık

ABD’de omicron varyantının görüldüğü eyalet sayısı artıyor. Uzmanlar da, mevcut bulaşma oranının tespit edilenin üzerinde olduğu düşüncesinde. Vaka artışlarından bu yana aşılama oranlarının da yükseldiği gözlendi. BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Omicron varyantına karşı ellerindeki aşıyı uyarlayabileceklerini açıkladı. Corona salgını Amerikan ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Kasım ayında istihdam oranı beklentilerin altında kaldı. Türkiye’de yaşanan kur krizine...
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