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EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Eylül

03.09.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadar ABD anakarasını vuran en şiddetli kasırgalardan biri olan Ida, güzergahı üzerinde büyük bir tahribat bıraktı. Yüzbinlerce kişi elektriksiz kalırken can kayıplarının sayısı artıyor. Başkan Biden felaket bölgesine gitti. Öte yandan ABD’de istihdam rakamları beklentilerin altında kaldı. Biden’a göre bunun nedeni ‘Delta varyantı’. Bir grup Kongre üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a yazdıkları mektupta Afganistan’dan tahliye edilen 116 kişi hakkında bilgi istedi. Öte yandan...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Eylül


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