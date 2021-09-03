EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Eylül

Şimdiye kadar ABD anakarasını vuran en şiddetli kasırgalardan biri olan Ida, güzergahı üzerinde büyük bir tahribat bıraktı. Yüzbinlerce kişi elektriksiz kalırken can kayıplarının sayısı artıyor. Başkan Biden felaket bölgesine gitti. Öte yandan ABD’de istihdam rakamları beklentilerin altında kaldı. Biden’a göre bunun nedeni ‘Delta varyantı’. Bir grup Kongre üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a yazdıkları mektupta Afganistan’dan tahliye edilen 116 kişi hakkında bilgi istedi. Öte yandan...
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