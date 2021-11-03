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EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Kasım

03.11.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nin iki önemli eyaletinde yapilan valilik seçimleri, sadece bir vali seçmekten öte Biden yönetiminin görevde birinci yılını doldurmadan, Demokrat Partinin halkta nasıl karşılık bulduğuna dair birçok yanıtı içeriyor. Seçim sonuçları iki parti için de ne anlama geliyor. Bir yıl sonraki ara seçimlere ilişkin beklentileri değiştirir mi? New York tarihinde ikinci kez siyah bir Amerikalı’yı belediye başkanı seçti. Amerika’daki Türk toplumunun yakindan tanidiği bir isim olan Eric Adams...


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