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EKOTÜRK Stüdyo VOA 3 Ocak

03.01.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’ye Omicron varyantının gölgesinde giren ABD’de günlük vaka sayıları 400 bin civarında seyrediyor. Artan vaka sayılarının ABD sağlık sistemine baskı yapabileceği uyarıları var. Çocukların hastaneye sevklerinde yüzde 66 artış yaşanırken FDA 12-15 yaş arasına ek doz aşıya onay verdi. ABD İç Güvenlik Bakanı’nın Mayorkas’ın ardından Savunma Bakanı Austin de Corona virüsüne yakalandı. ABD’nin güney ve doğu kıyıları ansızın bastıran kara kışa teslim oldu, çok sayıda uçak seferi iptal edildi....


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