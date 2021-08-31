EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Ağustos

Aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, Afganistan gündemini ele almak amacıyla bugün telekonferansla bir toplantı gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının ardından tahliye operasyonlarındaki son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Afganistan için diplomasi trafiği sürerken ve ülkeden çekilme için geri sayımda artık saatler kaldı. Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı’ndan yeni açıklamalar geldi. Ağustos ayının sonuyla birlikte Amerika’da...
Okuyucu Yorumları 0 yorum