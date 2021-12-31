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EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Aralık

31.12.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’ın bitimine iki günden az süre kaldı, gözler Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı ikili telefon görüşmesinde. Ukrayna sınırındaki gerginlik, iki liderin görüşme gündeminde. Omicron vakalarının artış kaydettiği ABD’de günlük vaka sayısı 520 bin olarak kaydedildi. Dr. Fauci ise uyardı: “Omicron Ocak ayı sonunda zirve yapacak”. . Çocuklarda hastaneye sevkler yüzde 58 artış kaydetti. Johnson&Johnson ürettiği aşının ikinci dozunun hastaneye yatışları yüzde...


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