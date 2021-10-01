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EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Eylül

01.10.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da federal hükümetin kapanmasını geçici olarak önleyecek yasa tasarısı Kongre’den geçti. Böylece 3 Aralık’a kadar ABD’de hükümetin harcamaları onaylanmış oldu. Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği’ne aday gösterilen Jeff Flake Senato oturumunda Türkiye’ye S-400 ve demokrasi uyarısında bulundu. ABD’li 10 senatör, Başkan Joe Biden’a yazdıkları mektupta Türkiye’de demokrasiye yönelik tehditten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorumlu tutulmasını istedi. Avrupa Merkez Bankası’ndan...


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