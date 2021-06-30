EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Haziran

Başkan Joe Biden aşırı sıcaklar ve orman yangınlarından etkilenen batı eyaletlerinin valileriyle görüştü. Güneydoğu’daki Florida eyaletinde de çöken apartman binasında sağ kalanlar olabileceği konusunda umutlar azalıyor. Dün itibarıyla Afganistan’dan askerlerini çeken Almanya’nın savunma bakanı Washington’da temaslarda bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyeleri, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak amacıyla yeni bir komisyon kurmaya çalışıyor. ABD’de pandemi sonrası...
Okuyucu Yorumları 0 yorum