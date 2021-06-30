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EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Haziran

30.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden aşırı sıcaklar ve orman yangınlarından etkilenen batı eyaletlerinin valileriyle görüştü. Güneydoğu’daki Florida eyaletinde de çöken apartman binasında sağ kalanlar olabileceği konusunda umutlar azalıyor. Dün itibarıyla Afganistan’dan askerlerini çeken Almanya’nın savunma bakanı Washington’da temaslarda bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyeleri, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak amacıyla yeni bir komisyon kurmaya çalışıyor. ABD’de pandemi sonrası...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 30 Haziran


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