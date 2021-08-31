EKOTÜRK Stüdyo VOA 31 Ağustos

Başkan Biden Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini değerlendirdi. 20 yıllık savaşta 70 binden fazla Afgan sivilin öldüğü tahmin edilirken, ABD de 2 bin 400’den fazla asker kaybetti. Doğal afetler ABD’nin dört bir yanını sardı. 16 yıl önce Katrina kasırgasının vurduğu New Orleans bu kez Ida kasırgasının yıkımına uğradı. Kasırganın vurduğu güney eyaletlerinin bazılarında sel suları, yaban ortamında yaşayan timsahları yerleşim yerlerine taşıdı. Ülkenin batısındaysa orman yangınları...
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