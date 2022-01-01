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EKOTÜRK Stüdyo VOA 31 Aralık

01.01.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD 2022 yılına Omicron varyantının gölgesinde giriyor. Vaka sayılarındaki artış yeni yıl kutlamalarına yansıyor. Omicron varyantı hızla yayılırken ABD'de aşılama oranları hala beklentilerin altında. Uzmanlar da Omicron varyantının hızlı yayıldığı bir ortamda kutlamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıyor. Dünyanın birçok yerinde de kutlamalara kısıtlama getirildi. Uçak seferleri birbiri ardına iptal ediliyor. Ayrıntılar 2021'in son yayınında Stüdyo VOA'da


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