EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ağustos

ABD’de son günlerde ortaya çıkan Corona vakalarının yüzde 90’ı Delta varyantı. Okulların açılmasının yaklaştığı bugünlerde çocuk ve gençlerde vakalar yüzde 84 arttı. Salgının merkezi Florida. Salgının etkisini gösterdiği eyaletlerde aşılama oranları da artıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen altyapı paketine destek çağrısı yaptı. ABD’de Temmuz ayında özel sektör istihdamındaki artış beklentilerin altında kaldı. Taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan New York Valisi Andrew Cuomo’ya...
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