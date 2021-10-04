EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ekim

Amerika iki hafta içinde temerrüt riski ile karşı karşıya. Biden Cumhuriyetçi Kongre Üyeleri’ninin ekonomiyle Rus ruleti oynadıklarını söyledi. Geniş kapsamlı bir ankete göre Amerikalılar Biden’ın dış müdahalelerden kaçınmasını destekliyor. Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Pandora Belgeleri ABD’de nasıl yankı buldu? Washington’daki bölge uzmanı Erdoğan ve Putin’in Soçi görüşmesini değerlendirdi. Washington’da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo VOA...
Okuyucu Yorumları 0 yorum