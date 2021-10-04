HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ekim

EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ekim

04.10.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika iki hafta içinde temerrüt riski ile karşı karşıya. Biden Cumhuriyetçi Kongre Üyeleri’ninin ekonomiyle Rus ruleti oynadıklarını söyledi. Geniş kapsamlı bir ankete göre Amerikalılar Biden’ın dış müdahalelerden kaçınmasını destekliyor. Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Pandora Belgeleri ABD’de nasıl yankı buldu? Washington’daki bölge uzmanı Erdoğan ve Putin’in Soçi görüşmesini değerlendirdi. Washington’da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo VOA...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktıBelgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktı
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Engelli öğrenciye şiddet! Kendini böyle savunduEngelli öğrenciye şiddet! Kendini böyle savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Korkutan uyarı: İçme suyu dahi bulamayacağız

Korkutan uyarı: İçme suyu dahi bulamayacağız

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Kışın kiralar 2 bin lira yazın ise 10 bin lira

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.