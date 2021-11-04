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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Kasım

EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Kasım

04.11.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da iki eyaletteki valilik seçimlerinden çıkan sonuçlar, Demokrat Parti’nin ara seçimlerdeki durumunu nasıl etkiler? Kongre’de dengeler değişir mi? Biden’a destek neden düşüyor? Ülkede siyasette son durumun ekonomiye etkilerini, Türkiye Amerika ilişkilerinin seyrini TUSİAD Amerika Temsilcisi Barış Ornarlı değerlendiriyor. Amerika’da ilkokul çağındaki çocuklar aşılanıyor. Ülke genelinde 5-11 yaş aralığında 28 milyon çocuk için kurulan 20 bin aşı merkezi bulunuyor. VOA Türkçe ekibi...


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