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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ocak

EKOTÜRK Stüdyo VOA 4 Ocak

04.01.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yeni yılın ilk haftasına hızla yayılan Omicron varyantının neden olduğu rekor vaka artışlarıyla girdi. Yalnızca Pazartesi tespit edilen yeni vaka sayısı bir milyonu geçti. Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris Corona virüsüyle mücadele görev gücü üyeleriyle bir araya geldi. Çocuklarda hastaneye yatışlar da artıyor. İngiltere de de yeni vakalar sağlık sistemi üzerinde baskı yarattı. ABD’nin doğu ve güney kıyıları kara kışa teslim, can kaybı ve trafik kazaları var. 6 Ocak Kongre...


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