EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Ekim

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp’e saatlerce neden ulaşılamadı, şirketten ne açıklama geldi? Eski Facebook çalışanının şirkete yönelik suçlamaları Senato oturumunda, şirketin kar elde etmek amacıyla yalan haber ve nefret söylemine izin verdiği iddialarını gündeme getirdi. ABD Başkanı Biden sosyal altyapı paketine destek arayışı için Michigan’da. Dışişleri Bakanı Antony Blinken OECD toplantısı için gittiği Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la...
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