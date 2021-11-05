EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Kasım

Amerika Temsilciler Meclisi’nde sosyal politika, iklim değişikliği ve 1 trilyon dolarlık altyapı yasa tasarılarının oylanması tehlikeye girdi. Biden ekonomi gündemiyle konuştu. İstihdam rakamlarının beklentilerinin üzerinde gelmesini hatırlattı, tasarıların oylanması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’nin Eski Türkiye Büyükelçisi Mark Pierini VOA Türkçe’ye konuştu. Pierini, “AB ile ilişkilerde duraksamadan fazlası yaşanıyor” dedi. ABD’de 11 eyalet aşı zorunluluğu aleyhine dava açtı. Pzifer,...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum