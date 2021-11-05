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EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Kasım

05.11.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Temsilciler Meclisi’nde sosyal politika, iklim değişikliği ve 1 trilyon dolarlık altyapı yasa tasarılarının oylanması tehlikeye girdi. Biden ekonomi gündemiyle konuştu. İstihdam rakamlarının beklentilerinin üzerinde gelmesini hatırlattı, tasarıların oylanması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’nin Eski Türkiye Büyükelçisi Mark Pierini VOA Türkçe’ye konuştu. Pierini, “AB ile ilişkilerde duraksamadan fazlası yaşanıyor” dedi. ABD’de 11 eyalet aşı zorunluluğu aleyhine dava açtı. Pzifer,...


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