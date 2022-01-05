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EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Ocak

05.01.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ocak baskının yıldönümü yaklaşırken Kongre’de yarın bir anma töreni yapılacak. Kongre güvenliği konusundaki tartışmalar devam ediyor. Başkan Biden’ın yarın konuşma yapması planlanıyor, eski Başkan Donald Trump ise olayın yıldönümünde yapacağı konuşmayı iptal etti. Almanya Dışişleri Bakanı Washington’da Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşüyor. Omicron vakalarının artmasının ardından Biden Yönetimi Pfizer firmasından Corona ilaçlarının siparişini iki katına çıkardı. Fransa’da Cumhurbaşkanı...


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