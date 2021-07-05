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EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Temmuz

05.07.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, ABD'nin pandemiden kurtulmaya başlayışını öne çıkardı ve aşılanmayı "yapabileceğiniz en vatansever iş" olarak tanımladı. Ancak Biden, Corona virüsüne karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğinin de altını çizdi. Florida yaklaşan Elsa fırtınasına hazırlanırken, günler önce çöken binanın ayakta kalan kısmı kontrollu şekilde yıkıldı. ABD’de haftasonu yüzlerce şirkete yönelik siber saldırı...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Temmuz


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