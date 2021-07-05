EKOTÜRK Stüdyo VOA 5 Temmuz

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, ABD'nin pandemiden kurtulmaya başlayışını öne çıkardı ve aşılanmayı "yapabileceğiniz en vatansever iş" olarak tanımladı. Ancak Biden, Corona virüsüne karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğinin de altını çizdi. Florida yaklaşan Elsa fırtınasına hazırlanırken, günler önce çöken binanın ayakta kalan kısmı kontrollu şekilde yıkıldı. ABD’de haftasonu yüzlerce şirkete yönelik siber saldırı...
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