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EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Ağustos

06.08.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da gelen Afgan göçü tepkisiyle ilgili açıklamalara yanıt verdi. Başkan Joe Biden’ın gündemindeyse iklim değişikliğiyle mücadele var. Biden’ın imzaladığı son kararname 2030 yılına kadar ABD’de satılan otomobillerin yarısının temiz enerjiyle çalışması talebinde bulunuyor. İşsizlik sigortasına başvurular azalsa da Biden’a destek azalmaya başladı. Tarihinin 8. büyük yangınıyla mücadele California’da binlerce ev tahliye edildi. Corona vakalarıysa son 6 ayın...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Ağustos


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