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EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Aralık

07.12.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Pekin’de yapılacak kış olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulama kararı aldı. ABD olimpiyat oyunlarına yetkili göndermeyecek. ABD’de 17 eyalette Omicron varyantı tespit edildi. Varyant hızla yayılırken uzman isimler daha az tehlikeli olabileceğini savunuyor. New York’ta özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor. İngiltere’de uzmanlar Corona pandemisi sonrası çıkabilecek yeni bir pandeminin daha ölümcül olabileceği uyarısı yapıyor. Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı...


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