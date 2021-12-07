EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Aralık

ABD Pekin’de yapılacak kış olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulama kararı aldı. ABD olimpiyat oyunlarına yetkili göndermeyecek. ABD’de 17 eyalette Omicron varyantı tespit edildi. Varyant hızla yayılırken uzman isimler daha az tehlikeli olabileceğini savunuyor. New York’ta özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor. İngiltere’de uzmanlar Corona pandemisi sonrası çıkabilecek yeni bir pandeminin daha ölümcül olabileceği uyarısı yapıyor. Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum