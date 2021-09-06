EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Eylül

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin Afganistan’ın Amerika’nın Ortadoğu ve Avrupa’yla ilişkilerini nasıl etkilediğini görmek için bölgeye gitti. Amerika’nın güneydoğusundan başlayarak kuzeydoğusuna ilerleyen ve ardında beklentilerin çok üzerinde yıkım ve can kaybı bırakan Ida kasırgası sona erdi. Ani sel baskınlarının vurduğu bölgelerden biri de New York’un komşu eyaleti New Jersey’di. Kasırga “Küçük Anadolu” olarak bilinen Paterson’daki Türk işletmeleri de...
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