HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Eylül

EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Eylül

06.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin Afganistan’ın Amerika’nın Ortadoğu ve Avrupa’yla ilişkilerini nasıl etkilediğini görmek için bölgeye gitti. Amerika’nın güneydoğusundan başlayarak kuzeydoğusuna ilerleyen ve ardında beklentilerin çok üzerinde yıkım ve can kaybı bırakan Ida kasırgası sona erdi. Ani sel baskınlarının vurduğu bölgelerden biri de New York’un komşu eyaleti New Jersey’di. Kasırga “Küçük Anadolu” olarak bilinen Paterson’daki Türk işletmeleri de...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Eylül


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"
Pınar Gültekin cinayetinde sıcak gelişme! Yeni iddianame hazırlandıPınar Gültekin cinayetinde sıcak gelişme! Yeni iddianame hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.