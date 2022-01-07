EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Ocak

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından geçen yıl ABD Kongresi’ne düzenlenen baskının birinci yıldönümünde Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris saldırının hedefi olan Kongre Binası’nda yaptıkları konuşmada birlik ve demokrasi mesajı verdi. Trump ise, Biden’ın bölücü mesajlar vermeye çalıştığını savunuyor. Saldırılarla ilgili 700’den fazla kişiye suçlama yöneltildi, FBI halen 300 kişiyi ararken ABD Adalet Bakanı Merrick Garland üzerinden bir yıl geçen olayın sorumlularının...
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