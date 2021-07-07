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EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Temmuz

07.07.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden bugün Corona virüsüyle mücadele görev gücüyle biraraya geldi. Eyaletlerdeki aşılama çalışmaları ele alındı. Biden, Amerikalılar’a birkez daha aşı olun çağrısı yaptı. Son sanal fidye saldırısı küresel çapta yüzlerce şirketi etkiledi. Silahlı şiddet Amerika’da hala can almaya devam ediyor. Sadece bu haftasonu 400’den fazla silahlı saldırıda en az 150 kişi hayatını kaybetti. Delta varyantı nedeniyle Avrupa’da aşı kampanyası hız kazandı. Almanya aralarında İngiltere’nin de...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 6 Temmuz


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