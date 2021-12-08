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EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Aralık

08.12.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le video konferans üzerinden iki saat görüşme yaptı, ardından Avrupalı müttefikleriyle görüştü. İki lider bu zirvede görüş ayrılıklarını giderebildi mi? Baskın varyant olması beklenen Omicron yüzünden Amerikalılar davranışlarını değiştirmeyi düşünüyor mu? Uzmanlara göre daha bulaşıcı olsa da bu yeni varyant daha az tehlikeli olabilir. New York’ta özel sektör çalışanlarına uygulanacak aşı zorunluluğuna tepkiler neler? Büyük Amerikan...


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