EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Aralık

Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le video konferans üzerinden iki saat görüşme yaptı, ardından Avrupalı müttefikleriyle görüştü. İki lider bu zirvede görüş ayrılıklarını giderebildi mi? Baskın varyant olması beklenen Omicron yüzünden Amerikalılar davranışlarını değiştirmeyi düşünüyor mu? Uzmanlara göre daha bulaşıcı olsa da bu yeni varyant daha az tehlikeli olabilir. New York’ta özel sektör çalışanlarına uygulanacak aşı zorunluluğuna tepkiler neler? Büyük Amerikan...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum