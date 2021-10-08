EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Ekim

Amerika’da ilk kez bir aşı 5-11 yaş arası çocuklarda kullanılması için acil kullanım onayına başvurdu. Çocuklara aşı, yetişkinlere verilen onayla aynı hızda olacak mı? Biden Chicago’da özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde aşılama kampanyası vardı. ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) sadece Çin’e yönelik istihbarat çalışmaları yapacak Çin Misyon Merkezi kurulacağını açıkladı. Dünya Bankası’ndan Türkiye’nin büyüme oranına olumlu not. BM Gıda ve Tarım Örgütü, tüm dünyada...
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