HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Eylül

EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Eylül

07.09.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri ve Savunma bakanları Katar’a giderek Afganistan’dan tahliyelerdeki rolünden dolayı bu ülkeye teşekkür etti. Bu arada Taleban geçici hükümetini kurdu, ancak içişleri bakanlığına getirilen isim ABD’nin yaptırımlar listesinde bulunuyor. Öte yandan 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan sanıklar Guantanamo’da yeniden hakim karşısında. Yeni yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Amerikalılar geçmişteki Irak ve Afganistan savaşlarına destek verse de, en büyük kaygıları...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Eylül


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
İzmir'de pompalı dehşeti: 5'i çocuk 12 yaralıİzmir'de pompalı dehşeti: 5'i çocuk 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Bu dereden altın çıkıyor! Günlük kazancı şaşırtıyor

Bu dereden altın çıkıyor! Günlük kazancı şaşırtıyor

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Taliban yeni hükümeti açıkladı

Taliban yeni hükümeti açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.