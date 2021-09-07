EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Eylül

ABD Dışişleri ve Savunma bakanları Katar’a giderek Afganistan’dan tahliyelerdeki rolünden dolayı bu ülkeye teşekkür etti. Bu arada Taleban geçici hükümetini kurdu, ancak içişleri bakanlığına getirilen isim ABD’nin yaptırımlar listesinde bulunuyor. Öte yandan 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan sanıklar Guantanamo’da yeniden hakim karşısında. Yeni yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Amerikalılar geçmişteki Irak ve Afganistan savaşlarına destek verse de, en büyük kaygıları...
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