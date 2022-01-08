EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Ocak

ABD’nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Ankara’da. Flake Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasıyla birlikte resmen görevine başlayacak. 2021’de Türkiye ABD ilişkileri nasıldı, 2022’den neler bekleniyor? Uzmanlar son bir yılı nasıl değerlendirdi? ABD’de son bir hafta içinde 4 milyon yeni vaka tespit edildi. ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’nin tahminlerine göre günlük can kayıpları bu oranda devam ederse önümüzdeki aya kadar 84 bin kişi daha Corona’dan hayatını...
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