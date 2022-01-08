HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Ocak

EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Ocak

08.01.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Ankara’da. Flake Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasıyla birlikte resmen görevine başlayacak. 2021’de Türkiye ABD ilişkileri nasıldı, 2022’den neler bekleniyor? Uzmanlar son bir yılı nasıl değerlendirdi? ABD’de son bir hafta içinde 4 milyon yeni vaka tespit edildi. ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’nin tahminlerine göre günlük can kayıpları bu oranda devam ederse önümüzdeki aya kadar 84 bin kişi daha Corona’dan hayatını...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Resmî Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değiştiResmî Gazete'de yayımlandı! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Hassas' yerlerde 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Hassas' yerlerde 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı

AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması

AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.