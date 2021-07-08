EKOTÜRK Stüdyo VOA 7 Temmuz

ABD Başkanı Joe Biden’in gündeminde bugün siber saldırılar ve sosyal altyapı planı var. Amerika ve Türkiye savunma bakanlarının görüşmesinde ise gündem Afganistan’dı. Florida’da 13 milyon kişi tropik fırtına tehdidi altında. Ülkedeki bir başka tehdit de yeni Corona virüsü vakalarının yarısından fazlasını oluşturan Delta varyantı. New York’ta giderek artan silahlı saldırılar üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Demokratlar’ın New York Belediye başkanı adayı kesinleşti. Ayrıntılar bugünkü...
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