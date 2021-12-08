EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Aralık

Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan zirvenin ayrıntıları netleşirken, ABD’nin Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunması durumunda Rusya’ya yaptırım uyarısını yinelediği bildiriliyor. Bununla birlikte Başkan Biden’a ABD içinde seçmen desteği azalıyor. Wall Street Journal gazetesinin yaptığı son ankete göre Amerikalı seçmenin yüzde 57’si Biden’ı onaylamıyor. Pfizer şirketi BioNTech aşısının üç dozunun Omicron’a karşı etkili olduğunu açıkladı, ancak ABD’de...
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