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EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Ekim

08.10.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden’da Türkiye’ye Suriye eleştirisi. Biden Kongre’ye Suriye’ye ilişkin ulusal acil durum halini uzatma mektubunda TSK harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini belirtti. Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 uçağı satın alacağı iddiasının ayrıntıları neler? Biden beklentilerin altında kalan Eylül ayı istihdam raporunu canlı yayında nasıl yorumladı? Amerika ve dünyada artan enflasyon endişesi, petrol fiyatlarındaki tırmanış, enerji krizi ve kripto paraların geleceğine...


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