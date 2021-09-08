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EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Eylül

08.09.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Corona vakalarının sayısı 2020 rakamlarını aştı. Bir ayda 4 milyon artış var ve vakaların dörtte biri çocuklardan oluşuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Almanya’da, Ramstein askeri üssünde tutulan Afganlar’ı ziyaret etti. ABD’nin Taleban’ın yeni kurduğu geçici hükümete itirazları var. Paris’te 2015’te 130 kişinin öldüğü kanlı saldırıların duruşması başladı. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Kongre’den borç limitini yükseltmesini istiyor. Açık iş pozisyonlarının sayısı da rekor...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Eylül


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