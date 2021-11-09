EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Kasım

Pandemi sırasında ülkeye giriş çıkışları neredeyse iki yıla yakın bir süredir kısıtlayan ABD, aşı yaptırmaları karşılığında yabancı ziyaretçilere kapılarını bugünden itibaren açtı. 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi Başkan Biden’ın imzasını bekliyor. Yönetimin artan petrol fiyatlarına da müdahale etmesi bekleniyor. Öte yandan Biden ve yardımcısı Harris’e destek, özellikle Demokrat Partililer arasında azalıyor. Eski Başkan Barack Obama, Glasgow’daki iklim zirvesinde küresel ısınmaya karşı...
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