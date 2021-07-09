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EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Temmuz

09.07.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, 31 Ağustos tarihine kadar Amerikan askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekileceğini açıkladı. Biden ayrıca Ulusal Güvenlik ekibiyle Afganistan’dan çekilme konusunu görüştü. Türk ve Amerikan uçakları Avrupa’da ortak NATO tatbikatına katılıyor. Dünya genelinde Corona virüsünden ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı. ABD’de eyaletlerin yarısındaysa vaka sayılarında artış var. İngiltere’de de bilimadamları Corona kısıtlamalarının hemen kaldırılmasına karşı çıkıyor. Pandemi sonrası...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 8 Temmuz


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