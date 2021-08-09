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EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Ağustos

09.08.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi sonrası Taleban’ın birçok önemli başkenti ele geçirmesine Amerikalı yetkililerden açıklama geldi. Amerika’da Delta varyantıyla tırmanışa geçen Corona virüsü vakaları, okulların açılmaya başlamasıyla aileleri endişelendiriyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı iki yüzden fazla iklim uzmanı son on yılın en kapsamlı raporuna imza attı ve insanların iklim üzerindeki zararlı etkisine dikkat çekti. Rapora göre sıcak hava dalgaları, yangınlar, seller ve daha güçlü...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Ağustos


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