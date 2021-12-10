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EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Aralık

10.12.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, dünya liderlerini sanal Demokrasi Zirvesi’nde bir araya getirdi. Ancak zirveye Çin, Rusya ve Türkiye dahil bazı ülkelerin davet edilmemesi, bir davet krizi yarattı. Biden ayrıca Salı günü Putin’le yaptığı video konferans görüşmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı ve bazı Doğu Avrupalı liderlerle de görüştü. İngiliz ilaç firması AstraZeneca’nın bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ya da Corona virüsü aşılarının yan etki gösterdiği kişilerde kullanılmak amacıyla geliştirdiği...


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