EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Eylül

Amerikan askerlerinin Afganistan’dan resmen ayrılmasından bu yana Kabil’den ilk uçak havalandı. Katar Havayolları’na bağlı uçak aralarında Amerikalılar’ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişiyi taşıyordu. Ortadoğu’da temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı’nın da gündeminde Afganistan vardı. Londra’da görüşen G7 ülkeleri içişleri bakanları göçmen krizini tartıştı. İngiltere, Manş Denizi’nden giriş yapmaya çalışan göçmen botlarını geri döndürme kararı aldı. ABD Başkan Biden’ın Corona virüsü...
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