EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Kasım

Başkan Biden Kongre’den zor bir sürecin ardından geçen altyapı paketini imzalamadan önce paketin ayrıntılarını halka anlatacak. 6 Ocak Kongre baskını soruşturması devam ederken, eski Başkan Donald Trump’a yakın altı kişi Temsilciler Meclisi Komisyonu’nda ifadeye çağrıldı. ABD’de 5-11 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech aşısına başlanalı bir hafta oldu, aşılanan çocuk sayısı 350 bini geçti. ABD bu arada Merck firmasından 1 milyar dolarlık Corona ilacı almaya hazırlanıyor. ABD Başkan...
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