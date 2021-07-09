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EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Temmuz

09.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik bir kararname imzaladı. Kararnamenin ekonominin rekabet gücünü arttırarak fiyatları düşürmesi, çalışanlar için ücretleri arttırması, inovasyonu ve hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmesi hedefleniyor. BM Güvenlik Konseyi Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardımın 12 ay daha devam etmesi kararı aldı. ABD askerlerinin yüzde 90’ı Afganistan’dan çekildi. G-20 Maliye Bakanları Venedik’te çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesini...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 9 Temmuz


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