HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İlk başvuru nasıl yapılır? EKPSS Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İlk başvuru nasıl yapılır? EKPSS Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

27.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS girmek isteyenler sınava ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ilişkin duyuru yayımlandı. Peki EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İlk başvuru nasıl yapılır? EKPSS Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar...

EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İlk başvuru nasıl yapılır? EKPSS Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

EKPSS bu sene nisan ayında merkezi olarak yapılacak. Engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvurularına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada tüm bilgiler aktarıldı. Bu kapsamda adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. İşte sınava ilişkin ayrıntılar...

EKPSS 2022 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 24 Nisan Pazar günü yapılacak. Öncesinde sınava girmek isteyen vatandaşlar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugün itibarıyla ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-EKPSS Kılavuzunda bulunmaktadır. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilmiştir.

2022-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzu ekranı:
https://www.osym.gov.tr/TR,22564/2022-ekpss-kilavuz-tablolar-ve-basvuru-bilgileri.html

EKPSS İLK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EKPSS Başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden gerçekleştirebilirsiniz:
https://ais.osym.gov.tr/

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

EKPSS’ye girecek kişiler işlemlerini 15 Şubat’a kadar tamamlayacaklar. Sınav giriş belgeleri ise sonrasında açıklanacak. EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs’ta açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.