EKPSS 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İlk başvuru nasıl yapılır? EKPSS Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

EKPSS bu sene nisan ayında merkezi olarak yapılacak. Engelli memur alımı için uygulanan sınavın başvurularına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada tüm bilgiler aktarıldı. Bu kapsamda adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. İşte sınava ilişkin ayrıntılar...

EKPSS 2022 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 24 Nisan Pazar günü yapılacak. Öncesinde sınava girmek isteyen vatandaşlar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugün itibarıyla ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-EKPSS Kılavuzunda bulunmaktadır. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilmiştir.

2022-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Kura Başvuru Kılavuzu ekranı:

https://www.osym.gov.tr/TR,22564/2022-ekpss-kilavuz-tablolar-ve-basvuru-bilgileri.html

EKPSS İLK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EKPSS Başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden gerçekleştirebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

EKPSS’ye girecek kişiler işlemlerini 15 Şubat’a kadar tamamlayacaklar. Sınav giriş belgeleri ise sonrasında açıklanacak. EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs’ta açıklanacak.



