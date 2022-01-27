EKPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?

Adayların merakla beklediği EKPSS'ye ilişkin detaylar belli oldu. 2022 EKPSS başvuruları 15 Şubat 2022'de sona erecek. 2022 EKPSS başvuru kılavuzuna haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilir. İşte EKPSS başvuru kılavuzu!
2022-EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı. Bilgilere, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22564/2022-ekpss-kilavuz-tablolar-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz. 2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) 24 Nisan 2022'de yapılacak.
Sınav başvurularını online ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabileceğiniz gibi 27 Ocak 2022'de 14.30 itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesinden de yapabilirsiniz. ÖSYM'nin yayımladığı duyuruda, başvurudan önce adayların HES kodu almış olmaları gerektiği bilgisi yer aldı. HES kodunu Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.
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