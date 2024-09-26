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EKPSS'de hangi dersler var? EKPSS ile KPSS konuları aynı mı?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
25.09.2024 13:48
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EKPSS, engelli bireylerin kamu kurumlarında çalışabilmesi için düzenlenen bir sınavdır. KPSS ile bazı benzerlikler taşısa da içerik bakımından engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre uygun hâle getirilmiştir. Sınavda genel yetenek ve genel kültür başlıkları altında Türkçe ve Matematik konuları yer alır. Genel kültür bölümünde ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türk kültürü medeniyeti ve güncel olaylar gibi konular bulunur.

EKPSS'de hangi dersler var? EKPSS ile KPSS konuları aynı mı?

İçindekiler

  • EKPSS nedir?
  • EKPSS'de hangi dersler var?
  • EKPSS ile KPSS konuları aynı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi amacıyla düzenlenen bir sınav olup, ancak engelli adayların ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri açısından EKPSS ile KPSS arasında benzerlikler vardır. Ancak, EKPSS'de sorular daha sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlanarak engelli bireylere göre uygun hâle getirilir.

Türkçe ve matematik dersleri, genel yetenek kısmında dil bilgisi, paragraf soruları, temel matematik işlemleri ve problemler gibi konuları içerir. Genel kültür bölümünde ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye coğrafyası, vatandaşlık bilgisi, Türk tarihi ve kültürü ile güncel bilgiler yer alır.

EKPSS nedir?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilebilmesi adına yapılan bir sınavdır. ÖSYM tarafından organize edilen bu sınava, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan ve belirli koşulları sağlayan bireyler katılabilir. Sınav, genel yetenek ile genel kültür konularını kapsar. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan EKPSS, adayların kamu sektöründe çalışabilmesi için önemli bir fırsat sunar.

EKPSS nedir, puanı nasıl hesaplanır? EKPSS nedir, puanı nasıl hesaplanır?

EKPSS'de hangi dersler var?

EKPSS dersleri, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere 2 ana başlık altında toplanır. Bu dersler ve konular engelli bireylerin kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilmeleri için gerekli bilgi ve yetenekleri ölçmeyi amaçlar.

EKPSS konuları ise, Genel yetenek bölümünde Türkçe dil bilgisi, okuduğunu anlama ve matematikte temel işlemleri oran-orantı ve geometri konuları bulunur. Genel kültür kısmında ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri ile Güncel Bilgiler yer alır.
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EKPSS ile KPSS konuları aynı mı?

Her iki sınavın da amacı benzerlik gösterse de uygulama biçimleri ve içerik çeşitliliği açısından önemli farklılıklar söz konusudur. Her iki sınavda da genel yetenek ve genel kültür bölümleri bulunmasına rağmen EKPSS, engelli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha sade ve erişilebilir bir format sunar.

Örneğin, Türkçe ve matematik dersleri her iki sınavda yer alırken EKPSS’deki genel kültür kısmında Atatürk İlkeleri, Türkiye coğrafyası ve güncel olaylar gibi konular öne çıkar. KPSS’de ise tarih, hukuk ve maliye gibi ek dersler bulunur. Ayrıca, KPSS genellikle daha detaylı ve kapsamlı bir içeriğe sahip olup soruların zorluk seviyesi EKPSS’ye göre daha yüksek olur. EKPSS sınav içerikleri, KPSS konularıyla benzerlikler taşımakla birlikte, içerik ve kapsam açısından farklılıklar gösterir.

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sınav EKPSS engelli
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