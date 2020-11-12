EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu! EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS 2020 tarihi

Uzun süredir adaylar tarafından EKPSS sınavı ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik vardı. Son olarak ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na dair bir duyuru yapıldı. Peki, engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte EKPSS sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Oldukça uzun zamandır merak edilen ve araştırılan EKPSS sınavı ne zaman sorusu da geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuştu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

Adaylar tarafından EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.