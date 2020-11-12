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EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu! EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS 2020 tarihi

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen EKPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt bulmuştu. Pandemi nedeniyle ertelenen sınav adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKPSS 2020 tarihi belli olduktan sonra sınava sayılı günler kala sınav giriş yerleri de açıklandı. İşte detaylar...

EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu! EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS 2020 tarihi

Uzun süredir adaylar tarafından EKPSS sınavı ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik vardı. Son olarak ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na dair bir duyuru yapıldı. Peki, engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte EKPSS sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Oldukça uzun zamandır merak edilen ve araştırılan EKPSS sınavı ne zaman sorusu da geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuştu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

Adaylar tarafından EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda ise adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı, sınav giriş belgelerini internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği belirtildi. Açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.

SINAV NASIL YAPILACAK?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 başvuru, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşuyor.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun şekilde hazırlanan testler, yine adayların engel durumları doğrultusunda sınav uyarlamasıyla gerçekleştirilecek. Benzer şekilde sınav süreleri de adayların engel durumlarına göre değişkenlik gösterebilecek. EKPSS 2020 tarihi olan 15 Kasım 2020 Pazar günü tek oturumda yapılacak olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına, sınav cevaplama süresi başladıktan sonra ise de sınav salonlarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce bina kapısında hazır bulunmaları gerekiyor. EKPSS 2020 ne zaman sorusunun yanıt bulmasıyla beraber şimdi adaylar tarafından sınav tarihi heyecanla beklenmeye başlandı.

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