EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

Uzun süredir adaylar tarafından EKPSS sınavı ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik vardı. Son olarak ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na dair bir duyuru yapıldı. Peki, engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Oldukça uzun zamandır merak edilen ve araştırılan EKPSS sınavı ne zaman sorusu da nihayet yanıt buldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

EKPSS NASIL YAPILACAK?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan EKPSS 2020 başvuru, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşuyor.