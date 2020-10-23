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EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen EKPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Pandemi nedeniyle ertelenen sınav adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKPSS 2020 tarihi belli oldu. İşte detaylar...

EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman?

Uzun süredir adaylar tarafından EKPSS sınavı ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik vardı. Son olarak ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na dair bir duyuru yapıldı. Peki, engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Oldukça uzun zamandır merak edilen ve araştırılan EKPSS sınavı ne zaman sorusu da nihayet yanıt buldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

EKPSS NASIL YAPILACAK?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan EKPSS 2020 başvuru, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşuyor.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun şekilde hazırlanan testler, yine adayların engel durumları doğrultusunda sınav uyarlamasıyla gerçekleştirilecek. Benzer şekilde sınav süreleri de adayların engel durumlarına göre değişkenlik gösterebilecek. EKPSS 2020 tarihi olan 15 Kasım 2020 Pazar günü tek oturumda yapılacak olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına, sınav cevaplama süresi başladıktan sonra ise de sınav salonlarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce bina kapısında hazır bulunmaları gerekiyor. EKPSS 2020 ne zaman sorusunun yanıt bulmasıyla beraber şimdi adaylar tarafından sınav tarihi heyecanla beklenmeye başlandı.

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