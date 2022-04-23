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EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? 2022 EKPSS sınavı ne zaman? İşte sınav süresi...

23.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS sınav tarihine kısa bir süre kalmışken, sınavın saati ve tarihi gibi konular merak edildi. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan takvim doğrultusunda EKPSS sınavı gerçekleşecek. Peki EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? 2022 EKPSS sınavı ne zaman? İşte sınav süresi ve merak edilenler...

EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? 2022 EKPSS sınavı ne zaman? İşte sınav süresi...

27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuruları alınan EKPSS sınavı (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 24 Nisan 2022 tarihinde 81 ilde düzenlenecek. İlgiyle takip edilen sınavın saati merak ediliyor. Peki EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak?

EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 10.15'te başlayacak olan EKPSS sınavI tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak ve testlerde toplam 60 soru yer alacak. Sınav süresi ise 60 dakika olacaktır.

ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELER?

a) 2022-EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz.

b) FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI/ FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayların sınava girebilmeleri için 2022-EKPSS Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait
Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.) geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

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