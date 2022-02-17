EKPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen binlerce aday internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Engelli Kamu Personeli sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada sonuçların açıklanacağı tarihte değişikliğe gidildiğini belirtmişti. Bu kapsamda EKPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2022 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı da dahil olmak üzere sınava ilişkin detayları sizler için derledik.

EKPSS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat'ta yapılması planan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin 17 Şubat Perşembe gününe ertelendiği aktarılmıştı.

Kura yöntemi ile yapılacak EKPSS atamaları 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

EKPSS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kura yöntemi ile yapılacak atamalar 17 Şubat Perşemnbe günü gerçekleştirilecek.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura yöntemi ile yapılacak atamalara ilişkin saat bilgisine yer verilmedi. Sonuçlar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bir tutarsızlık görüldüğü takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş adaya, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli sayılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği zaman bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş anlamına gelmektedir.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS adayları, 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

EKPSS sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

